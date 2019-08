A CDB vagy kannabisz olaj jótékony hatása az emberi szervezetre

A CBD olaj, vagy másnéven orvosi „kender”vagyis a kannabisz olaj semmi olyan anyagok nem tartalmaz, amely pszichoaktív hatást fejtene ki a szervezetre. A tapasztalatok szerint azonban több egészségügyi problémára megoldást jelenthet.

A CBD vagy más néven kannabisz olajat azonban soha nem szabad gyógyszerként kezelni csak, mint az egészséges életmód részeként, mint étrendkiegészítőt. Ahogy a fentiekben említettük, azonban van néhány terület ahol már bebizonyosodott a jótékony hatása az emberi szervezetre.

A kannabisz olaj a tapasztalatok szerint csökkenti a stresszt, pl. enyhe szorongás és alvási zavarok esetén érdemes kipróbálni a kannabisz olajat. Többek között antidepresszánsszerű hatást is képes kiváltani.

A sportolók is gyakran alkalmazzák a kannabisz olajat, mert igyekeznek kihozni magukból a maximumot, úgy hogy lehetőleg ne sérüljenek meg. A kannabisz olaj képes csökkenteni a szorongást, hozzájárul a minőségi, pihentető alváshoz és csökkenti a fájdalmakat. A

Doppingellenes Világszervezet törölte a CBD-t a betiltott szerek listájáról, így a versenyzők számára is elérhetővé vált.

Hatására az állandóan terhelt és feszült ízületekből távozik a feszültség, jelentősen enyhülnek az ízületi fájdalmak.

A kannabisz olaj még a különféle bőr problémákra is megoldás lehet. Általa szebb lesz a bőr, kevésbé lesz száraz és pl. kevesebb pattanás alakul ki. A tapasztalatok szerint már az epilepszia és a Parkinsor kór tüneteit is képes csökkenteni.

A kutatások szerint a rákmegelőzésben is szerepe lehet a CBD olaj alkalmazásának, mert számos eredmény igazolja, hogy a kannabisz olaj megakadályozhatja a rákos sejtek növekedését illetve elterjedését a testben.