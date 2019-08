A cukkini receptek nem bonyolultak

A cukkiniról elmondhatjuk, hogy a zöldségek legnagyobb sztárja, hiszen nagyjából évszaktól függetlenül lehet fogyasztani, és rostokban nagyon gazdag. Az uborka rokonaként szokták emlegetni, ám a tökfélék és dinnyefélékhez is szokták hasonlítani, leginkább azért, mert nagy százalékban tartalmaz vizet, amely kiváló hidratáló. Több okot is fel lehet sorolni a cukkini fogyasztás mellett, ami mind inkább arra ösztönöz, hogy a cukkini receptek között válogassunk. Például a fogyasztása mellett szól az is, hogy magas a B vitamin tartalma, ami energiát ad, fokozza a hangulatot és csökkenti a fáradságot. Ha már a vitamin tartalmát említettük, akkor kihagyhatatlan a héjában rejlő magas C vitamin és polifenol, ezek támogatják a mellékvese és a pajzsmirigy egészséges működését.

De talán a legfőbb ok, amiért olyan közkedvelt zöldség, azaz, hogy támogatja a fogyókúrát. Kevés kalória, valamint sok víz és rost van benne, emiatt tovább érezzük magunkat jóllakottnak, és kevesebbet fogunk enni. A fogyasztására nagyon sok cukkini recept áll rendelkezésünkre, melyek közül a legismertebbek a krémleves, cukkinis tészta, de a panírozott, grillezett formáját is sokan fogyasztják. A cukkini alaptulajdonságai közé tartozik, hogy gyorsan romlik és ütésre érzékeny, éppen ezért hűtőben tárolva maximum két hétig áll. A cukkini receptek között egyszerűen elkészíthető, rövid időt igénylő receptek vannak, ezért ne halogassuk a beszerzett friss cukkini elkészítését, hanem a lehető leghamarabb fogyasszuk el, amilyen formában szeretnénk.