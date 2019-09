Ismeri a Pandemic nevű társasjátékot?

A társasjátékokkal foglalkozó oldalak nagy kedvence a Pandemic, mely 2008-ban robbant be a köztudatba. A társasjátékok között egészen egyedülálló világmegmentős játék számos díjra jelölt, és már magyar nyelven is elérhető számos kiegészítőjével együtt. A játékosok célja az, hogy egymást segítve mentsék meg a világot a pusztulástól.

A játék során a karakterek különféle izgalmas képességekkel rendelkeznek, melyeket használva előrébb lehet jutni a játékban. A titok nem csak ebben rejlik, hanem az együttműködésben is. A kooperációs társasjáték során együtt kell működniük a játékosoknak, ugyanis ha ezt nem teszik meg, és mindenki más utat választ, akkor a világ megmentése szinte biztosan kudarcra ítélt. Ugyan szerencsére is szükség lesz, de a játékhoz tartozó kártyák is nagymértékben befolyásolják azt, hogy éppen hol jelenik meg a vírus és a megfelelő stratégia alkalmazásával mennyire orvosolható a helyzet.

A játék kiegészítői között labor, petricsészék is megtalálhatóak, sőt, az internetről magyar nyelven küldetések is letölthetőek, melyek megoldásához meghatározott idő áll rendelkezésre. Ez tovább fokozza az izgalmat, hiszen használni kell a játékosoknak kreativitásukat és eszüket, ráadásul ezt egymással együttműködve kell megtenniük. A Pandemic rajongói egyetértenek abban, hogy bár a küldetések is nagyon izgalmasak és változatosak, a játék igazi ereje mégis abban rejlik, hogy egyfajta sajátos hangulat járja át a játékosokat közben, és teljesen bele lehet élni magunkat a krízishelyzetbe, amikor kezünkben a megoldás kulcsa.

A gemklub.hu-hoz hasonló weboldalakon még olyan társasjátékot is találhat, ahol a kommunikációs képességet is fejleszteni lehet, méghozzá a többi játékossal együttműködve. A kooperációs társasjátékok minden korábbinál nagyobb népszerűségnek örvendenek, hiszen ezek újfajta szórakozási lehetőséget kínálnak a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Az online rendelés kényelmét kihasználva a Pandemic-et is néhány kattintással megrendelheti, így a következő baráti összejövetel során garantáltan megvan a megfelelő program.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az online játékok világa helyett egyre többen választják ismét a hagyományos társasjátékokat. Ezek fejlesztenek és közelebb hozzák egymáshoz a játékosokat, így a dolog emberi oldala sem elhanyagolható.