Sok időt és pénzt lehet sprórolni egy kötelező biztosítás kalkulátorral

Jóval egyszerűbb úgy tájékozódni, ha minden ajánlatot egy helyen lehet összehasonlítani egymással: https://www.biztoshely.hu/ .

A 2019/2020-as évre a kötelező biztosítás kalkulátor már az ügyfelek rendelkezésére áll. A KGFB díjszámító már 11 biztosító ajánlatát képes összehasonlítani, így biztosak lehetünk abban, hogy megfelelő és megfizethető biztosítást tudunk kötni. A biztosítási portálon már a legolcsóbb kötelező biztosítások is megköthetők.

Ma Magyarországon, ahogy a neve is sejteti kötelező felelősségbiztosítást kötni az arra kötelezett járművekre. Az egyes biztosítások minden biztosítónál változók mind összegben mind pedig tartamban. Káresemény okozása esetén a biztosítások személyi sérülés esetén kár eseményenként akár 6.070.000 Euro-ig fizetnek, míg dologi károknál ez az összeghatár 1.220.000 Euro. Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően a biztosítók már nem évfordulóknál hirdetik meg az új tarifáikat, így érdemes az évforduló lejárata előtt 55 nappal megtekinteni a változásokat. A biztosítási kalkulátor segít abban, hogy tiszta képet kapjunk az éppen aktuális tarifákról.

A portálon kényelmesen és gyorsan intézhetjük el a biztosítással kapcsolatos teendőinket. Itt már 11 biztosító ajánlatát vethetjük össze pár perc leforgása alatt és nem szükséges személyesen bemenni emiatt egyetlen biztosító társasághoz sem. A biztosítások megkötését azonnal el lehet indítani a portálon keresztül és a kiválasztott díjakra még árgaranciát is biztosítanak. Statisztikák szerint a portálon keresztül szerződést kötők 10 perc leforgása alatt akár 10 000 Forintot is megtakaríthatnak. A portál szakértő gárdája segíteni fog a kárrendezésben is, ha éppen arról van szó. A portál használata mindenki számára térítésmentes.

Biztosítás kötéskor, kötelező biztosítás váltáskor a rugalmas és szakértő csapat mindenkinek a segítségére siet. A kötelező felelősségbiztosítás alá a következő járművek esnek: személyautók, tehergépjárművek, pótkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató, utánfutó, lakókocsi, lassú járművek, munkagépek. Ha az Ön tulajdonában is kötelezett jármű van, akkor minél előbb indítsa el a biztosítás megkötésének folyamatát. Fontos információ, hogy 2019. január 1-től a biztosítási adót léptetnek érvénybe, amely beépítésre kerül az egyes biztosítási díjakba.