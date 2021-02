A kettlebell vásárlás tudnivalói

A kettlebell vagy más néven, ahogy nevezik a harang alakú súlyzó egy kifejezetten egyszerű, mégis hatékony eszköz, amitől nemcsak az ember bicepsze fog duzzadni, de az egész testet edzni lehet vele. Bár otthoni használatra a nagyobb súlyok a sérülésveszély miatt nem ajánlottak, a négy-nyolc kilós kettlebellekkel otthon is nyugodtan el lehet kezdeni az edzést, és az biztos, hogy minden gyakorlatot százszor nehezebbé is tesznek. A kettlebell vásárlás során is a nőknek kezdetben a 8 kg-os súlyokat ajánlják, míg a férfiaknak a 16 kg-osokat. A kettlebellel történő edzés nagy előnye, hogy a test minden részét edzni lehet vele. A kettlebelles edzés javítja az állóképességet, az egyensúlyérzéket, és nem utolsósorban brutálisan edzi az izmokat, a has, derék, hát, gerinc környéki mélyizmok mind egyszerre feszülnek meg. A kettlebell vásárlás azért is ajánlott, mert saját edzéstervet lehet kialakítani, ha van megfelelő eszköz, és ugyanazt az edzéstervet férfiak és nők is végezhetik. A kettlebell edzés során gyorsan beindul a zsírégetés, és javítja a vérkeringést is.

A legegyszerűbb gyakorlathoz pedig nincs szükség másra, mint egy jó súlyzóra és egy jó matracra, ez utóbbira bizonyos esetben van szükség csak, mert általában a gyakorlatok nagy részét álló testhelyzetben kell végezni. A kettlebell vásárlás során kell figyelni a harangsúly töltetére és bevonatára egyaránt. A harangsúly bevonata lehet kellemes tapintású neoprene bevonatú, de ugyanakkor a kínálatok között találunk műanyag bevonatú gömbsúlyokat és gumibevonatos súlyokat egyaránt. A harangsúly töltete pedig lehet tömör vas vagy cement.