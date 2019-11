Foglalt már szállást az Igali Gyógyfürdő közelében?

A gyógyfürdőtől akár 300 méteren belül is lehet már szállást foglalni (forrás: szallaskeres.hu). Az igali fürdő már a negyvenes évek elején létezett és azóta méltán vált híres gyógyfürdővé. 1962 augusztusában adták át az első két medencét, amelyet 3 évvel később már téliesítettek is. 1967-ben a meglévő medencék mellé felépítették a gyerekmedencét, így már a családosok is boldogan vették igénybe a fürdő szolgáltatásait. A területet megnövelték hiszen egyre több vendég szeretett volna itt kikapcsolódni. Az önkormányzati tulajdonban lévő gyógyfürdő 2002-ben már 40 éve állt a vendégek rendelkezésére. 2003-ban a fedett fürdőt is megépítették és számtalan egészségügyi szolgáltatást tettek elérhetővé a vendégek számára. Két fedett és két nyitott medencéjével és 76 Celsius fokos gyógyhatású vizével mind a mai napig vonzza a látogatókat. Az utóbbi években a pályázati forrásoknak köszönhetően két külső termálmedencét is átadtak és ívelő árnyékolót építettek fölé. Egy új kiszolgáló épületnek köszönhetően gépészeti raktárakat és öltözőket, valamint étkezőt tudtak kialakítani az itt dolgozóknak. 2012 nyarán Európai Uniós támogatással 1400 négyzetméterre növelték a fürdő beépített területét és kialakítottak egy vendégfogadó tért büfével, valamint üzlethelyiségeket nyitottak. Külön férfi és női öltözőket építettek, amelyek mellett 5 kezelőhelyiséget is kialakítottak. A vízfelület a beruházásnak köszönhetően 150 négyzetméterrel nőtt és 1 db kiúszó is megépítésre került. Az új merülő medence mellett helyet kapott a szauna-világ, amelyben infra- és finn szaunák várják a látogatókat. Évente közel 200 000 látogató keresi fel a Magyarországon méltán híres üdülőhelyet.

Az Igalon megtalálható Termál Hotelben a természet szépségeit is megcsodálhatják az ide érkezők. A Kaposvártól mintegy 25 kilométerre megtalálható panzió a termálfürdő mellett helyezkedik el. A méltán híres településen megtalálható panzióban 25 szoba várja a látogatókat, gyógyulni vágyókat. A fürdőben különféle betegségek gyógyítása érhető el, így a keringési zavarral küzdők, az ízületi bántalmakban szenvedők, a daganatos megbetegedésekkel küzdők is megtalálhatják számításaikat. Az egy épületből álló panzióban megtalálható szobákban zuhanyzós fürdőszobák találhatók. A vendégek kényelmét a fürdőköpeny bekészítés, a színes tv és a hajszárítók is szolgálják. Az épületben esténként a drinkbárban elfogyaszthatunk egy finom italt és nyári estéken a grill teraszon vacsorázhatunk. A szálloda saját parkolóval rendelkezik.

Akik inkább vágynak a privát szférára, azoknak ajánljuk a fürdőtől 300 méterre elhelyezkedő Orgona Nyaralóházat. A nyaralóban a családok felejthetetlen napokat tölthetnek el szeretteik körében. A tulajdonosok vendégszeretetének köszönhetően itt sem lesz semmiben hiányunk. A szobák tiszták és modern berendezéssel ellátottak. Az alsó szinten található meg a nappali és 2 hálószoba és a felső szinten szintén két hálószoba. A zárt udvarban a parkolás megoldható. A 4 hálószoba lehetővé teszi, hogy akár több család is kikapcsolódjon a munkás hétköznapokból az igali termálfürdő közelében. A kertben nyáron grillezni és bográcsolni is lehet.