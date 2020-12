Google Shopping online értékesítéshez

Az online kereskedelemben óriási a verseny. Nap mint nap jelennek meg új webáruházak, hiszen sokkal egyszerűbb létrehozni egy értékesítéssel foglalkozó weboldalt, mint tényleges üzlethelyiséget megvenni, kibérelni és ott üzemeltetni a vállalkozást. Azonban, ha nem szereznek tudomást az emberek az adott webshopról, akkor ugyanolyan egyszerű elveszni a tömegben, mint elindítani azt. A Google Shopping manapság az egyik leghatékonyabb eszköz nemcsak az induló cégeknek, hanem azoknak is, akik szeretnék növelni a forgalmukat. Tehát, ha szeretné, hogy felfigyeljenek Önre, akkor érdemes megismerkednie a Google ezen hirdetési lehetőségével. Biztosan Ön is látta már a keresések során a találati listák élén megjelenő, képpel és árral ellátott hirdetéseket. Ezek a Google Shopping révén kapnak ilyen kiemelkedő helyet és a lényegük éppen az előbb említett tényben rejlik, hogy nem szöveges tartalommal ajánlják eladásra az adott termékeket, hanem fotóval és konkrét árral. A statisztikák azt mutatják, hogy ez a két adat sokkal inkább vásárlásra sarkallja az embereket, mint egy pár mondatból álló bemutató, tehát mindenképpen ajánlott elgondolkodnia a Google Shopping által kínált lehetőségek kiaknázásán. Ha még korábban nem hallott erről, akkor a shopping.growwwdigital.com weboldalon egészen az alapoktól utánajárhat, hogy miről van szó, hogyan működik és miként vehetné igénybe Ön is ezt a szolgáltatást. Az első magyarországi Premium Google Partner és Comparising Shopping Partner minősítéssel rendelkező Growww Digital cég nagy tapasztalattal és mélyreható szakértelemmel tud segíteni, hogy a lehető leghatékonyabban tudja kihasználni a Shopping előnyeit. Amellett, hogy shopping.growwwdigital.com leírásaiból megismerheti az alapfogalmakat és tippeket, trükköket olvashat, részt vehet a Google Shopping fiók- és kampány-auditon, valamint képzésen is. Amennyiben a shopping.growwdigital.com oldalon található infók alapján úgy döntene, hogy profikra bízza a dolgot, akkor teljeskörű szolgáltatást is igényelhet, aminek keretén belül a cég szakemberei fogják beállítani és menedzselni a kampányait.