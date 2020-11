Ilyen árakon lehet most ágaprító gépet találni

Ha ágaprító gépre van szükségünk, több opciónk is van. Ha nincs egy otthon „elfekvőben”, és az ismerősünktől sem akarunk kérni, két lehetőségünk van: bérelni vagy vásárolni.

A bérlet akkor lehet jó megoldás, ha egyszeri alkalomról van szó. Ha évente csak kétszer használunk ágaprító gépet, hamarosan a bérleti díj eléri a vételárat, nem is beszélve arról, hogy az otthon tárolt szerszámért nem kell oda-vissza autózni minden alkalommal.

A vásárlás hosszú távon a legegyszerűbb megoldás. Természetesen vásárolhatunk használt árut is, de arra nincsen garancia, hogy ez egyszer is be fog kapcsolódni a vásárlás után. Nézzünk tehát körül, milyen áron találunk új ágaprító gépeket. Ha kíváncsi arra, hogy most mennyibe kerül egy ágaprító gép, akkor egyszerűen kattintson az Emaki linkre!

Itt kiderül, hogy nagy különbségek vannak az árak között: a Riwall PRO RES 2545-ös elektromos ágaprító 33.000 Ft-ért a miénk lehet, míg a skála másik oldalán a GTM – GTS 1300M ágaprító gép található 1,3 millió Ft-ért! Óriási kell, hogy legyen a különbség, ha 1,3 millió forintért vehetünk 39 új, olcsó ágaprítót, ami egy kis falut is ki tud szolgálni vagy egy nagy gépet.

Nézzük meg, hogy mi okozza ezt a hatalmas árbeli eltérést. Először is annak kell utánanéznünk, mekkora ágakat akarunk aprítani. A legdrágább gép akár 10 cm-es átmérőjű ágakkal is elbír, míg a legolcsóbb modellek 3,6 – 4,5 cm között képesek ezt megtenni. Ha nagyobb ágakat akarunk aprítani, de nincs 1 millió forintunk rá, akkor sem kell feladnunk a keresést: a Hecht 6208 benzinmotoros ágaprító elbír a 7 cm átmérőjű ágakkal (210.000 Ft), míg a Hecht 6421-es 8,9 cm-es ágakkal is (252.000 Ft).

Ha a zajszint vagy más szempontok miatt számít az, hogy elektromos vagy benzines legyen az ágaprítói, itt látjuk az árakat:

az elektromos ágaprítók 33.000 Ft – 370.000 Ft között, míg

a benzinmotoros ágaprítók 133.000 Ft – 1.300.000 Ft között érhetők el.

Ne feledkezzünk meg a súlyról sem: a legdrágább modell 188 kg-os, igazi ipari ágaprításra is bevethető, míg a legolcsóbb modell 10,3 kg-os. Óriási különbség, akár amikor el kell szállítanunk az üzletből, és amikor dolgozunk vele.

És természetesen tárolni is kell a gépet valahol: a legkisebb 46x37x91 cm-es, míg a legnagyobb 150x78x160 cm-es.

Miután átnéztük az árakat és opciókat, azt javasoljuk, nézzünk utána, hogy a gép mennyire biztonságos (hogyan tudja garantálni a gép azonnali, működés közbeni leállását), és érdemes a YouTube-on megnézni, hogyan néz ki működés közben a kiválasztott modell, nehogy meglepetés érjen minket a vásárlás után. Hosszabb távra gondolkodva fontos, hogy az aprító kések újraélezhetők legyenek: ez nem lehetséges a hegesztett késeknél.