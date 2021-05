Miért fontos a bojler vízkőtelenítése?

Az elektromos bojlerek vízkövesedése nem megelőzhető folyamat, maximum csökkenthető a képződő vízkő mennyisége különböző óvintézkedésekkel (például vízlágyító használata, a bojler használata kizárólag egy adott hőfokon belül). Ha szeretné higiénikus körülmények között, hosszútávon használni az elektromos bojlerét, minden karbantartási évben igényelje a bojler vízkőtlenítés szolgáltatást. Körülbelül 6 év alatt, nem ritka, hogy 10-12 liter vízkő is lerakódik a bojlerban.

Elég, ha kimarad egy karbantartási időszak (tehát két-három év helyett akár hat évre is kitolódik), és érezhetően csökkeni fog a bojler teljesítménye a felhalmozódott vízkő mennyisége miatt. Az egyre növekedő vízkő miatt előbb elkezd csökkeni a bojler térfogata, ami miatt az elhasznált víz visszamelegítése akár több órával kis kitolódhat a gyártó által ígért helyett. Ezzel együtt a fűtőszál nem működik többé gazdaságosan, hiszen közvetlenül a felmelegítendő vízzel érintkezik, hanem előbb az évek alatt lerakódott, egyáltalán nem elhanyagolható mennyiségű vízkővel. Röviden összefoglalva, a bojler vízkőtelenítésének kihagyásával egy rosszabb hőfokon, viszont sokkal több villamosenergiát felhasználó bojlerünk lesz.

Azon felül, hogy a vízkő által okozott csökkent teljesítmény megemeli a villanyszámlánkat, hosszabb távon egyéb problémákat is okoz. Az elhanyagolt és nem karbantartott bojlerek nemcsak a higiénia és villanyszámla szempontjából jelenthetnek fájó pontot a háztartásban. A vízkőlerakódás miatt túlmelegedő alkatrészek eléghetnek, ami a bojler meghibásodásához vezet. A csatlakozók és az elektronikát összekötő vezetékek elégésével előbb-utóbb csöpögni is elkezd a bojler, ami pedig zárlatot okoz a rendszerben. A bojler vízkőtelenítését két vagy három évente szükséges kérnie a bojler karbantartása alatt, amivel viszont a készülék teljes cseréjét is megspórolja hosszútávon.