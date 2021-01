Milyen műveleteket szokott tartalmazni az üvegezés díja?

Az üvegezés elsőre talán nagyon egyszerűnek tűnhet: ott van az üveg, valahogyan odakerült, és néha le kell takarítani. De nem véletlenül van egy külön szakma, amely ezzel foglalkozik, és ha kicsit elgondolkodunk, sok üvegtípus eszünkbe juthat, nem csak a konyha és a nappali ablakát.

Milyen speciális üvegfajták léteznek?

A teljesség igénye nélkül térünk itt ki néhányra.

A katedrál üvegeket dombormintás hengerelt eljárással készítik. Ez úgy történik, hogy a még képlékeny üveg formáját nyomóhengerek alakítják, méghozzá úgy, hogy az egyik henger „mintás”. Az üveg színét és a mintáját is tetszőlegesen lehet alakítani, mindössze a képzelet szabhat határt neki.

Ezeket elsősorban kreatív belsőépítészetben, ajtókon, bútorokon, térelválasztókon lehet hasznosítani.

A sav-maratott üvegek a fluorsav felhordásával készülnek el. Ezeket könnyű tisztítani, ujjlenyomat nem marad rajtuk. Az ezekhez valamelyest hasonló homokfúvás során az üvegek felületét apró szemű homokkal szórják le nagy nyomáson, amely során a dekorfólia által le nem takart részeken kialakul az elképzelt minta. Emiatt a felületi kezelés miatt a homokfúvott üvegek jóval sérülékenyebbek, mint a savmaratottak.

Mindkét típus felhasználható a belsőépítészetben, térelválasztók és bútorok esetében.

A díszüvegeket (ólomüvegek vagy Tiffany üvegek) elsősorban bútoroknál, belsőépítészetben, térelválasztók esetében, ajtóknál, ablakoknál lehet felhasználni. Két fő fajtájuk a Tiffany- és az ólomüvegek. Az utóbbit több száz éves német technikával készülnek: itt az üvegeket ún. ólomsín veszi körbe, amelyet össze is kell forrasztani a találkozási pontoknál.

A Tiffany üveg elkészítésénél színes üvegekkel kell dolgozni, ezeket réz fóliával körülvenni, majd ezután kell összeforrasztani az üvegdarabokat.

A tűzgátló üvegeknek két fő típusa van:

a „G” tűzterjedés gátló: ezek az üvegek arra képesek, hogy egy adott területet megóvjanak a tűz átjutásától, és az

„F” tűzgátló, amelynek a védett oldalán, az üveg felületén a hőmérséklet nem lehet 140°C-nál magasabb.

Az edzett üvegek olyan „float üvegek”, amelyek ellenállóbbak az ütésekkel, ütődésekkel szemben, és jól tűrik a hőmérséklet hirtelen változását is. Ha üvegtörés következik be, az üveg apró, tompa szilánkokra esik szét, így jóval alacsonyabb a sérülések és a balesetek esélye. Bár az edzett üveg tovább nem vágható és nem megmunkálható, de laminálni lehet, és fel lehet használni szigetelőüvegek készítéséhez. Az edzett üvegeket nagyon sok mindenre lehet használni: teljes üvegajtókhoz, telefonfülkék, fürdőfülkék üvegeihez, sőt, ki lehet velük váltani rácsokat is.

A kopolit “U” profil üvegek mindig 6 mm vastagságúak, általában vízszínű, de létezik borostyán árnyalatú is. A speciális huzalbetétes változata még tűzgátlásra is alkalmas. Ezt olyan helyeken szokás felhasználni, ahol nem az esztétikán van a hangsúly, mint üzemcsarnokokban, raktárépületekben, ahol jó ötlet a természetes napfényt beengedni.

És mit tartalmaz az üvegezés díja?

