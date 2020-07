Mire ügyeljünk klímavásárláskor!

A klíma nem azt mondom, hogy minden háztartásban jelen van ma már Magyarországon, de napról napra egyre több otthon engedheti meg magának. Nyaranta mivel évről évre döntögetjük meg a melegrekordokat, sokan választják azt, hogy befektetnek egy légkondicionálóba és ezek közül az emberek közül gyakran inkább két legyet ütnek egy csapásra azzal, hogy hűtő- és egyben fűtés klímával vásárolnak, hogy a téli hidegeket is kényelmesebben átvészeljék. Így egy könnyen kezelhető, és termosztát által könnyen szabályozható megoldást kapnak.

Mivel a klímavásárlás egy hosszútávra előretekintő, azonban nem olcsó dolog, kétszer meg kell fontolni, hogy milyen fajta klímát szereltetünk be otthonunkba.

Először is fontos azt eldöntenünk, hogy a mekkora terültet szeretnénk, ha befűtene/-hűtene a klíma. Ez alapján ki tudjuk számolni azt, hogy nagyjából milyen teljesítményű klímára van szükségünk. Ez egy egyszerű számolással kiszámolható. Annyit kell tennünk, hogy amennyi négyzetméter területen szeretnénk, ha működne a klíma, azt megszorozzuk 0,1-el. Tehát például, ha egy 20 nm-es szobát szeretnénk lehűteni, akkor 20×0,1= 2 kW-os klímára van szükségünk hozzá. Természetesen ez csak egy általános számítás, de ez a szám változhat a belmagasságtól függően, ezt természetesen a szakemberek meg tudják mondani. Másodszor azt kell eldönteni, hogy csak hűtésre szánt klímát szeretnénk, vagy esetleg a fűtést is légkondicionálóval szeretnénk e megoldani. Manapság egyre többen választják azt, hogy télen a radiátor, konvektorok és fatüzelés helyett egyszerűbben csak klímával fűtenek be is. Így a többi fűtési technológiával szemben könnyedén és pontosan meg tudják adni, hogy milyen hőmérsékletet szeretnének elérni és nincs ingadozás, illetve nem kell hajnalban felkelni, hogy például fát tegyen még az ember a tűzre. Ezután igény szerint a zajszintet is érdemes figyelembe vennünk.

A 30-25 dB alatti zajosságú klímák szinte már-már hang nélküliek. Ezért is érdemes split klímát vásárolni. Ez különbözik a mobil klímáktól annyiban, hogy ez két egységből áll. Egy külső és egy belső egységből. A küldő egységben található a kondenzátor része, így a felhasználója nem hallja a folyamatos morgását, zümmögését és csupán a benti egység hasznát kell élveznie. És ehhez kapcsolódik az utolsó nagyon fontos, dolog, hogy minél energiatakarékosabb legyen. Ebből a szempontból ugyancsak a split klímák vásárlása ajánlatos, mivel a mobilklímáknál a hő elvezetését/kivezetését ventilátor végzi, ezzel szemben a split klímáknál a külső egység végzi. Energetikailag ez egy sokkal jobb megoldás. Ezután pedig vegyük figyelembe azt, hogy split klíma és split klíma között is van különbség. Bár már egyre energiatakarékosabbak az újabb generációk, érdemes azért szétnéznünk, mert ha azt vesszük alapul, hogy ha csak nyáron hűtünk, már akkor is jobban megéri hosszú távra, ha annyival többet költünk a klímára, hogy akár A+++-os energiafelhasználásút vegyünk, de ha télen is ezzel oldjuk meg a fűtést, akkor pedig mindenképpen.

Ha ezekkel végeztünk, akkor pedig a következő lépésben meg kell néznünk a különböző klímával foglalkozó cégek akciós, illetve rendkívüli ajánlatait, és ha megtaláltuk a legmegfelelőbbet, már neki is kezdhetünk a konkrét klímanézésnek.

Azonban nagyon fontos, hogy mindenképpen kérjük ki a választott cég szakembereinek véleményét azért, hogy biztosan a saját igényeinknek megfelelőt kapjunk, illetve ami a háztartásunk feltételeire is illeszkedik. Azonban a fentebb említett tanácsokkal is jó, ha tisztában vagyunk, mert az igényeink megalapozásánál mindenképpen jó, ha ezeket a szempontokat figyelembe vesszük.