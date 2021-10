Amit a Jim Beam Appleről mindenképp tudni érdemes

A Jim Beam Apple a Jim Beam Whiskey lepárló egyik legújabb ízesített változata. A magyar piacra 2015-ben került, és azóta is nagy népszerűségnek örvend az ízesített whiskey kedvelők körében. Az ital alapja a hagyományos eljárással készülő, méltán híres Jim Beam bourbon whiskey, melyhez alma kivonat kerül, mely a Jim Beam Apple jellegzetes friss, gyümölcsös aromáját adja. A Jim Beam Apple tovább bővíti a Jim Beam Whiskeyk ízesített whiskey kínálatát. Az aromája könnyes, friss és üde, ahogyan a Jim Beam ízesített whiskey-ktől már megszokhattuk.

A Jim Beam Apple aromája az amerikai bourbonokra jellemző fűszeresség és az alma gyümölcsös frissességének kombinációja, mely könnyed és gazdag. A zamata kellemes és bársonyos, felfedezhető benne az alma ropogóssága, és a bourbon whiskey lágy vaníliás fűszeressége. A lecsengése hosszú, ízében a gyümölcsös, édes jelleg dominál. A Jim Beam Apple long-drinkként is fogyasztható, de koktélokba is kiváló, emellett tonikkal fogyasztva is ajánlják, mert igazán különleges élmény, melyet minden whiskey rajongónak érdemes kipróbálni.

Honnan szerezhető be?

A Jim Beam Apple 2015 óta kapható Magyarországon is. Többféle kiszerelésben is megtalálhatjuk, létezik 0,5, 0,7 és 1 literes kiszerelésben is, a legelterjedtebb a 0,7 és 1 literes kiszerelés. A Jim Beam Apple ára eltérő lehet, de általánosságban elmondható, hogy literenkénti ára 7-10 forint között mozog. A hipermarketek kínálatában is megtalálható, de az ital webáruházakban is beszerezhető, mint az italkereso.hu, honnan kedvező áron szerezhető be. Mivel készletről tudjuk megvásárolni, így gyorsan meg is kaphatjuk, és élvezhetjük a whiskey és az alma eme különleges kombinációját.