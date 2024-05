Törődjünk rendszeresen a fogainkkal!

A rendszeres száj- és fogápolás az egyik legfontosabb higiéniai kötelességünk a saját testünk felé. Rengeteg kellemetlenséget tud ugyanis okozni ennek a hiánya, elmaradása, hiszen borzasztó belegondolni, hogy mások esetleg érzik és visszataszítónak találják a szájszagunkat, vagy meglátnak egy-egy apró ételmaradékot a fogaink között – ami valljuk be, igazán kellemetlen tud lenni. Az sem mellékes, hogy nekünk miféle rossz élményeket okozhat az esetleg gyakran kimaradó fogápolás – például ha elkezd fájni az egyik fogunk, akkor már az étkezés örömteli pillanatait is elveszítjük, vagy már a beszéd is fájdalmassá válik, és ezáltal egyáltalán nem tudjuk élvezni a mindennapokat, egészen addig, amíg el nem jutunk a fogorvoshoz (aki szintén nem biztos, hogy ott és azonnal meg tudja oldani a problémánkat, így a szenvedés még tovább nyúlhat). A rendszeres száj- és fogápoláshoz és a higiénia megtartásához hozzátartozik természetesen az is, hogy évi legalább egy vagy két alkalommal ellátogatunk a fogászatra.

A legtöbb ember sajnálatos módon nem jár rendszeres ellenőrzésre a fogorvosához, pedig azzal számtalan baj megelőzhető lenne, ha nem csak akkor mennénk a rendelőbe, amikor már a fájdalommal alig tudunk együtt élni. Példának okáért nekem is a saját káromon kellett megtanulnom, hogy sokkal egyszerűbb és fájdalommentesebb lett volna, ha minden nap többször (két vagy három alkalommal) megmostam volna a fogaimat és jobban odafigyeltem volna a szájhigiéniámra, valamint a problémák megelőzése érdekében legalább évente eljártam volna fogászati ellenőrzésre, ahol az orvos valószínűleg még a fogfájások kezdete előtt észre tudta volna venni és csírájában el tudta volna fojtani az éppen kialakulni készülő bajt vagy bajokat.

Sajnos erre már én is csak akkor kezdtem el rájönni, amikor a teljes fogsor implantátum ára után kutakodtam az interneten. Szerencsém a szerencsétlenségben viszont az volt, hogy mindössze pár kattintás után rátaláltam a Fogorvos Budapest weboldalára, ahol teljesen megfizethető árakba botlottam. Nem is számítottam rá, hogy ilyen jól megúszhatom ezt az egészet, hiszen a teljes fogsor implantátum árát mindig horribilis összegnek gondoltam, viszont a Fogorvos Budapest ezt is meglepően jó áron biztosítja.

A fogorvosbudapest.info oldalon szépen fel vannak sorolva az árak minden szolgáltatásra vonatkozóan különböző kategóriákba elkülönítve (diagnosztika, tömések, gyökérkezelések, rögzített és kivehető pótlások, ideiglenes pótlások, fogeltávolítások, implantáció, parodontológia, illetve prevenció és gyerekfogászat), így egy igazán kiszámítható cégről beszélünk, ami nagyon hasznos, hiszen egy fogászati beavatkozás magánúton sosem nevezhető olcsónak, és hozzám hasonlóan még bizonyosan sok ember van úgy, hogy nem kedveli azt, amikor előre nem tudja, hogy lesz-e pénze az adott szolgáltatásra vagy sem. De szerencsére a Fogorvos Budapestnél emiatt nem kell már aggódnom, hiszen náluk előre kalkulálhatok, illetve van náluk lehetőség állapotfelmérésre is, valamint árajánlatkészítésre és konzultációra – ezt a szolgáltatást mindenképpen megéri igénybe venni a fogászati beavatkozások megkezdése előtt!

A weboldalon megtaláljuk a munkatársaikat is, fotóval és bemutatkozással, ami szintén igazán bizalomgerjesztő. Ezenkívül pedig arról is bőven találunk információt, hogy hogyan vehetjük fel a kapcsolatot a fogorvosi rendelővel. Természetesen időpontfoglalás is lehetséges online, de telefonon keresztül vagy akár ímélben is megkereshetjük őket, vagy például az oldal alján találhatunk egy felületet, szóval egész egyszerűen onnan is felvehetjük velük a kapcsolatot. Ha pedig már foglaltunk is időpontot, akkor nagy szeretettel és profi munkával várnak minket a második kerületi rendelőjükben.