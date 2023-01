Hatalmas összegeket takaríthat meg ezzel a pofonegyszerű ablakpárkányos eljárással

10-ből 9 ember nem foglalkozik vele, sőt még a kőművesek jelentős része is feleslegesnek tartja. Pedig mindössze 5 perces munkával olyan bosszantó jelenségeket akadályozhat meg, amit hőhídnak neveznek. Egy olyan pofonegyszerű eljárást mutatunk be ebben a cikkben, amellyel nemcsak az ablakpárkányát tudja kifogástalanul beépíteni, hanem elkerülheti a magas fűtésszámlát is.

Nem is gondolná, hogy milyen egyszerű megoldással kiküszöbölhető egy „aprócska” probléma, ami szinte észrevétlenül óriásira duzzadhat. Pedig tényleg egy parányi részről van szó, mégpedig az ablak alatt, ami magas fűtésszámlát és penészesedést vonhat maga után.

Tegyünk is tisztába rögtön egy kellemetlen jelenséget!

Mi az a hőhíd?

Ez bizony a gyenge szigetelés keserű következménye. Az ablak alatt keletkező hézagokon, a

fal bizonyos pontjain a kinti hideg vagy meleg érintkezik a belső levegő hőmérsékletével. Mi történik ebben az esetben?

Sajnos nagymértékű hőcserélés, párakicsapódás jön létre, aminek következtében megjelenik a rettegett nedvesedés, a falak pedig penészesek lesznek, ami ráadásul egészségtelen is. Ez az apró hézag tovább rontja az amúgy is harmatgyenge szigetelést, ami által a fűtésszámla jelentősen megemelkedhet.

A szakemberek az ablakpárkány beépítésénél a következő, már említett gyakori jelenséggel

találják szembe magukat: egy apró hézagon folyton beszivárog a víz. Ugyanis a nedvesség mindig könnyen utat talál magának, ami tönkreteszi a friss festést. És ilyenkor hiába nyomnak a kritikus pontra szilikont, a probléma ezzel egyáltalán nem oldódik meg.

Sőt, aki az ablakot be szokta építeni, általában purhabos megoldást alkalmaz, majd két ékkel megtámasztja és már le is tudta a feladatot. Pedig ettől még a levegő könnyedén ki-bejárkálhat. Olyan hasznos eljárásra van szükség, ami akár ki is tudja vezetni a hézagba esetlegesen bejutó vizet.

Adja magát tehát a kérdés:

Mit tehetünk a hőhíd kialakulása ellen? – A pofonegyszerű művelet, amire az ablakpárkány beépítésénél érdemes figyelni

Egy másik terület „technikája” remek szolgálatot tehet, mégpedig a fürdőszoba sarokszigeteléshez használt hézagzáró szalag. Ezt amúgy is a víz zárására alkották meg. Ugyan az ablakpárkányok beépítésénél ez még nem túl ismert művelet, mégis érdemes vele kísérletet tenni.

Ez a szalag hálós, rugalmas anyagból van, a cél érdekében a hálós részt le lehet vágni, majd méretre szabni az ablakpárkány méretének megfelelően, és felragasztani az ablakfogadóhoz, illetve az ablak alá.

Miért érdemes használni hézagzáró szalagot az ablakpárkányok beépítésénél?

Mert ha bárhol befolyik a víz, a hézagzáró szalag akkor is kivezeti az ablaktól, sőt az ablakkávánál így nem tud megállni a nedvesség.

Hogyan építsük be az ablakpárkányt úgy, hogy elkerüljük a bosszantó

hőhídat?

Két lehetőségünk van:

1. A párkányfogadó és a kőpárkány csatlakozásánál a hézagzáró szalagot behajtjuk és rögzítjük szilikonnal.

2. Kifújjuk ablak alatti részt purhabbal, majd rárakjuk a hézagzáró szalagot. Ezt követően a párkány belső élére szilikont nyomunk és úgy nyomjuk neki az ablakpárkányt a párkányfogadónak.

Bármelyik művelet által megakadályozhatjuk, hogy az apró hézagokba bejusson a nedvesség és a szél, ami magas fűtésszámlát és egészségtelen penészesedést okozhat.

És mivel az ablakpárkány mögött lévő szilikont nem éri UV-sugárzás, akár 20-30 évig is tökéletes védelmet nyújthat a megfelelő szigetelés.

Minimális anyagi ráfordítással óriási védelem

Mindössze 20 ezer forintból (magas gumitartalmú szilikon, hézagzáró szalag) olyan határozott védelmet lehet megvalósítani, ami meggátolja a hőhíd kialakulását és hosszú ideig megnyugtató megoldást jelenthet.

Ezért fontos a teljes védelemre törekedni, az ablakpárkány tökéletes szigetelésére. Aki ezt a dolgot alábecsüli, számíthat a fájó következményekre.

Azonban a tökéletes szigeteléshez első osztályú párkányra van szükség!

Tökéletes szigeteléshez tökéletes ablakpárkány: a kőpárkány ereje

Persze, mit nevezünk tökéletes ablakpárkánynak, adódhat a jogos kérdés. Az, amelyik elvezeti a vizet az ablaktól?

Korántsem csak erről van szó. A minőségi párkányok több generáción keresztül szolgálják a háztulajdonosokat, akik okkal lehetnek elégedettek, ha a kőpárkányt választják.

A természetes kövekből (gránit, márvány, mészkő) készült párkányok nemcsak egyediséget, szépséget kölcsönöznek a háznak, hanem anyaguk sajátosságából adódóan időtállóak. Szép példa erre Michelangelo Dávid-szobra (carrarai márványból készült).

Az elnyűhetetlen, szilárd anyag pedig az időjárási viszontagságok (eső, erős napsugárzás, jégeső, fagy stb.) ellenére is megtartja a formáját, nem vetemedik. Ez azért lényeges szempont, mert bizonyos párkányfajták (pl. műanyag) elvesztik az alakjukat, ami miatt a szigetelés tönkremegy.

A kőpárkányok pompásan elvezetik a vizet és belső könyöklő formájában megóvják falazat belső oldalát a páralecsapódástól és a víztől. Sőt, a gránitból, márványból és mészkőből készült párkányok könnyedén tisztíthatók, hiszen az impregnálásnak köszönhetően szépen őrzik eredeti színüket, megjelenésüket.

