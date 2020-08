Az online lottózás – 5 fontos tény az online lottózásról!

A technológia fejlődésével és az új pándémiás helyzettel az online lottózás egyre népszerűbbé vált. Magyarországon az elmúlt pár hónapban soha nem látott mértékben tettek a játékosok online szelvényeket. Sokunkban azonban még mindig vannak kételyek az online lottózással kapcsolatban. Mennyire biztonságos? Mi történik, ha nyer az ember és mik az online lottózás előnyei? A kérdések megválaszolására és a kételyek eloszlatására összeszedtük a cikkünkben az öt legfontosabb tényt, amit tudni kell az online lottózásról, hogy a későbbiekben a részletekkel már ne kelljen foglalkozni!

Az online lottózás biztonságos!

Ha online felületen lottózik, biztosan tudja, hogy ez egy sokkal diszkrétebb módja a lottózásnak. Nem kell tartania, hogy sorban álláskor a mögötte álló meglátja a számait, vagy elveszíti a szelvényét, esetleg figyelmetlenségből rosszul ikszel. Ráadásul az online felületeken regisztráció után lehetséges játszani, így bizonyos, hogy csak a felhasználó jogos tulajdonosa fér hozzá a megjátszott szelvényekhez. Így az esetleges nyereményt is teljesen diszkréten kezelheti, anélkül, hogy mások tudnának róla.

Online lottózás során ráadásul folyamatos tájékoztatást kaphat arról, hogy mi történik. Ezenfelül pedig megtalálhatja a játék leírását és szabályait is. A legtöbb weboldalon pedig még videós magyarázatot is találhat arról, hogyan kell feladni az online szelvényt. Ha pedig ezek után is problémája lenne, a chat-es ügyfélszolgálaton bármikor segítséget tud kérni. Ha nem tudja, hogy hol teheti meg online szelvényét, akkor érdemes felkeresnie a lottopark.com weboldalt, ahol a legjobb online lottózók közül tud válogatni!

Az online lottózás gyorsabb és kényelmesebb, mint a hagyományos!

Online lottózáskor a szelvény bárhonnan, bármikor megjátszható! Nem szükséges elautózni, vagy munkából hazafele menet beugrani még egy trafikba vagy lottózóba. Az online szelvényfeladás egy mobilkészülékkel és internet hozzáféréssel bárhonnan elérhető. Sőt, ha esetleg valamiért nem volna internethozzáférés, akkor sms-en keresztül is megteheti kedvenc számait!

Az online szerencsejáték oldalak ráadásul éjjel nappal elérhetőek. Így, ha éjszaka megálmodja a helyes számokat, egyből megteheti azokat, mielőtt még elfelejtené. Ráadásul van lehetőség automatikus lottószelvényeket is beállítani. Ilyenkor a kiválasztott számokat a rendszer automatikusan hétről, hétre újra beadja. Sokan játszanak ugyanazokkal a számokkal, így ha Ön is szereti mindig megtenni a kedvenc számait, a rendszer automatikusan elintézi Önnek, így már csak a nyerésre kell koncentrálnia!

Többféle fizetési mód közül is választhat

Online lottózásnál többféle fizetési mód közül lehet választani. Fizethet bankkártyával, átutalással vagy más mobilfizetési rendszeren keresztül is. Ezen felül készíthet online számlát is, ahonnan a befizetett összegből tud játszani, annak teljes felhasználásáig. Mivel a digitális lottózás és fizetés során több személyes adat megadására is szükség van, így a szerencsejátékkal foglalkozó weboldalak nagyon ügyelnek a biztonságos kommunikációra és adatátvitelre. A lottopark.com weboldalon nem kell tartani csalástól vagy adatlopástól. Az oldalon teljesen biztonságban vannak adatai!

Azonnali visszajelzés és tájékoztatás

Ha szelvényét online teszi meg, a rendszer egyből befogadja a számokat és visszaigazolást küld, így nem kell tartania tőle, hogy a rendszer nem fogadta be a szelvényét, vagy a számok rosszul kerültek beütésre.

Emellett a weboldalakon folyamatosan tájékozódhat, hogy melyik sorsolásra mikor kerül sor. Majd pedig visszanézheti a nyerőszámokat és statisztikákat, akár több évre visszamenőleg is. A digitális lottózás előnye még, hogy a kisebb nyereményösszegek automatikusan jóváírásra kerülnek a megadott számlán. A nagyobb összegek esetében pedig külön értesítést küld a rendszer, így biztosan eljut Önhöz az információ!

Szélesebb paletta és kedvezmények

Az online felületeken több opció közül is választhat. A digitális térben van lehetőség nem csak a saját országunk lottósorsolásain játszani, hanem más országok sorsolásán is próbára tehetjük a szerencsénket. Az online lottópalettán mindig jelen vannak a népszerű nemzetközi sorsolások, mint például az Eurojackpot is. Ráadásul a nemzetközi sorsolásokon sokkal nagyobb összegekért lehet játszani! A lottószelvényeken felül pedig van lehetőség online sorjegyeket és egyéb szerencsejátékokat is kipróbálni.

Ezen felül az online lottóoldalak kedvezményeket is biztosítanak, amire egy trafikban vagy postán biztosan nincs lehetőség! A promóciós kódok, hűségkuponok és alkalmanként az online játékosok között kisorsolt extra nyeremények fokozzák a játék élvezetét és a nyerési arányokat is.