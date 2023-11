5Gringo – az egészséges párkapcsolat

Mindig is magamnak való voltam, egészen addig, ameddig meg nem ismertem a jelenlegi páromat, aki megváltoztatta az egész életem. Teljesen különbözőek vagyunk, és emiatt a párkapcsolatunk elején is aggódtam, ugyanis attól tartottam, hogy a sok különb9zőség miatt ez nem fog jól működni. Nos, tévedtem.

Alkalmazkodás

Ahogyan telt és telt az idő rájöttem, hogy ez tulajdonképpen egyáltalán nem számít hátránynak és igazából egy teljesen egészséges kapcsolatban élek. Azóta már össze is költözünk, és azt látom, hogy mind a ketten sikeresen alkalmazkodtunk egymáshoz. De akkor mégis mi az, ami nehézséget okozott?

A kapcsolatunk elején nagyon keveset kommunikáltunk, és éreztem, hogy szükségünk van arra, hogy megbeszéljük az adott problémákat, mert ha nem beszélünk róla, akkor nem is kerülnek megoldásra, Tehát ez az elején nagyon nehezen ment, de mára már minden rendben. Sikerült megbeszélni ezt a problémát is nagyon egyszerűen.



Őszinte kommunikáció

Úgy gondolom, hogy az egészséges párkapcsolat titka a nyílt és őszinte kommunikáció. Errál manapság már számos könyv olvasható és továbbá az is tanulható, hogy bizonyos helyzetekben hogyan kell reagálni. Nagyon fontos, hogy a pár képes legyen kompromisszumokra, ugyanis hosszútávon biztosan szükség lesz rá.

Továbbá ajánlott, hogy találjunk ki olyan kommunikációs stratégiákat, amelyek segítenek a mindennapokban. Nagyon fontos az odafigyelés és a megértés. Amennyiben te is odafigyelsz a fentebb megemlített tényezőkre, biztos vagyok abban, hogy könnyen fogsz tudni alkalmazkodni a párodhoz, és kitudtok alakítani egy egészséges párkapcsolatot.