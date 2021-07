Egyre több férfi választ kék öltönyt

Ha sorra vennénk azokat a színeket, amelyek öltönyválasztás alkalmával előnyt élveznek, akkor a kék biztosan előkelő helyet foglalna el. Nem véletlen. Soha nem megy ki a divatból, remekül kombinálható, és korszerűvé varázsolható például barna színnel társítva akár egy garbó, akár egy cipő személyében. Manapság minden férfi számára jól jöhet egy jól kiválasztott kék öltöny szett.

A kék öltöny remekül kombinálható, és akár egy farmer is megállja mellette a helyét. A klasszikus kék szín szinte mindenkinek jól áll, és irodai viselet gyanánt éppen úgy jó döntés, mint randira vagy családi összejövetelre. Évszaktól függetlenül hordható, hiszen kevésbé szívja magába a meleget, mint a klasszikus fekete szín. De mégis miként érdemes párosítani a kék öltönyt? Mit viselhetsz vele, és mit nem?

Az alapszabály mindig az, hogy az alkalomnak megfelelően válaszd meg öltözéked. Pólót vagy garbót nem viselünk akkor, ha esküvőre vagyunk hivatalosak. Más a helyzet irodai környezetben, ha az egész napodat a számítógép előtt töltöd. Ilyenkor egy fehér póló is kiválóan megállja a helyét, és nem kell egész nap ingben feszengened. Persze vannak olyan helyzetek, amikor munka kapcsán is nélkülözhetetlen az ing. Ez utóbbi kapcsán viszont egyre többféle szín közül választhatunk. A fehér, a világoskék, a sötétkék alapnak számítanak, de a világos rózsaszín, vagy akár a pink is bekúszhat gardróbunkba. A legfontosabb talán az, hogy passzoljon a választott darab személyiségedhez és az alkalomhoz.

Amit viszont érdemes kerülnöd, az a laza, bő póló viselése kék, klasszikus öltönnyel. Ha jó testalkattal rendelkezel, és karcsú nyaknak is örvendesz, akkor a testre simuló garbó is jó választásnak bizonyul a hideg hónapokban. S hogy mi a helyzet a nyakkendővel? Fontos, hogy alja derékmagasságban legyen, nem pedig a mellkas közepéig ér. Kék és sötétkék színekkel nem lőhetünk mellé, ha pedig az élénkebb színeket részesítenénk előnyben, akkor a pink, vagy a rózsaszín is remek döntés. A fehér viszont kizárólag a tengerparti esküvők sajátja. Ha egy változatosan használható szín mellett döntenél öltönyvásárlás alkalmával, akkor a kék tuti befutó lesz.