Ezekről érdemes tudnia szemműtét előtt

Egy külföldi felmérés szerint az emberek 75%-nak van szüksége szemüvegre, ahhoz, hogy tökéletesen lásson. Sokan vagyunk, akik közelre és távolra sem látunk jól, így két szemüveget is használunk nap mint nap, amit folyamatosan cserélgetnünk kell. Persze meg lehet szokni, és van, aki pont emiatt multifokális szemüveget választ magának. A multifokális szemüveghez azonban nem mindannyian tudunk alkalmazkodni, nekem sem sikerült, így maradt a két szemüveg, amit le és föl veszek attól függően, hogy közelre vagy távolra nézek éppen.

Van egy jó hírem mindazoknak, akik szívük szerint elhagynák a szemüveget vagy akár a kontaktlencsét. Van egy jól bevált módszer, amivel egy kis beavatkozást követően visszakaphatjuk a tökéletes látásunk. Amikor először olvastam róla, nem hittem a szememnek. Az eljárás során úgynevezett műlencse beültetésére kerül sor. Ajánlott mindazoknak, akik újra élesen szeretnének látni szemüveg viselése nélkül is és elmúltak már 45 évesek. Még abban az esetben is lehetséges a műtét, ha nagyon magas dioptriás szemüveget hord.

Mi a teendő, amennyiben az operáció mellett döntünk?

Minden egyes műlencse operációt egy nagyon alapos vizsgálat előz meg. A vizsgálat előtt mindenképp érdemes ránéznie a szemműtétekkel kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

A vizsgálatra minden esetben időpontot kell foglalni és körülbelül másfél órát vesz majd igénybe. Javasolják, hogy mindenképpen vigyünk magunkkal kísérőt, mert a vizsgálat során pupillatágítás is szükséges, ami után 24 óráig nem szabad vezetni, mert a látás homályossá válik és a szem fényérzékeny lesz. Fontos, hogy amennyiben kontaktlencsét visel, a vizsgálat előtt bizonyos ideig nem szabad hordani azt. Ha szemüveges, azt is vigye magával az összes szemészeti leletével együtt.

A vizsgálati eredményeket átnézi egy szakember, és ha a műtét mellett dönt, akkor az orvos tanácsait követve kiválaszthatja azt a műlencse típust, ami a legmegfelelőbb. A beavatkozás előtt belgyógyászati vizsgálatokra is szükség lesz: vérképre, vizeletre és EKG-ra.

A műtét során a legkorszerűbb eljárást használják. Altatásra nem is kerül sor, sőt még injekció sincsen. Az érzéstelenítéshez szemcseppet használnak és az operáció nem tart tovább, mint tíz perc. A műtét további részleteiért érdemes Dr. Nagymihály Attila oldalát felkeresni, ahol biztosan választ kapunk minden felmerülő kérdésünkre.

A beavatkozást követően pihenni kell és több kontroll vizsgálaton ellenőrzik majd a műtét sikerességét és az Ön látását. Az operációt követően fokozatosan, nagyjából 6 hét alatt fog a végleges látása kialakulni, de már az első napok után megfelelően lát majd a mindennapi tevékenységekhez.

A beültetett műlencsével többféle látás problémát is lehet kezelni. A szürkehályogra és a magas dioptriára is a megoldás a szemlencse operáció. Illetve, ha multifokális műlencsét választ, akkor nemcsak távolra fog jól látni szemüveg nélkül, hanem az olvasáshoz is elhagyhatja azt.

Én a vizsgálatra mindenképp kérek időpontot, hogy megtudjam alkalmas vagyok-e. És Ön?