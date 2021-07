Milyen szempontok alapján érdemes gyógytornászt választani?

Amikor már túl vagyunk egy sérülésen vagy egy baleseten, akkor jön a rehabilitáció része, vagyis a gyógytorna. Persze ehhez nem kell baleset vagy sérülés, hiszen ezer és millió oka lehet annak, hogy éppen miért van szükségünk gyógytornára.

Aztán, amikor az ember rászánja magát, hogy ok, akkor vágjunk bele végre, akkor jön a kérdés, hogy na jó, de mégis melyik gyógytornászt válasszam, hiszen mindig van, aki ajánl egyet, de nem vagyunk benne biztosak, hogy ő a legjobb, mert lehet, hogy az ismerősünknek tudott segíteni, de az nem azt jelenti, hogy nekünk is tud, hiszen minden egyes probléma és páciens más és más.

Erre a problémára vagy bizonytalanságra tud megoldást nyújtani a gyogytornasz.hu, hiszen Budapesten (0630 505 0503; 1027, Vitéz u. 9.) is több profi gyógytornászhoz lehet fordulni, így szinte 100%, hogy mindenki megtalálja specifikusan azt a gyógytornászt, aki abszolút jártas az adott problémában.

Hogyan kezdődik a folyamat?

Minden egyes kezelést, illetve pontosabban az adott kezelés megkezdése előtt mindenki egy állapotfelmérésen kell, hogy részt vegyen. Ennek mindenhol és minden esetben szinte alapnak kellene, hogy legyen, mert ez alapján lehet felállítani a legmegfelelőbb kezelési módot. Ez a folyamat segít feltárni a probléma okát és segít megismerni a hátteret, a páciens kórtörténetét.

A minél pontosabb és precízebb kezeléshez már az állapotfelmérés előtt is érdemes átgondolnunk a következőket. Pontosan hol érezzük a fájdalmat, melyik testrészen és azon belül is mekkora a kiterjedése. A fájdalmat is érdemes körülhatárolni vagyis, hogy milyen típusú a fájdalom, mondjuk egy 1-10-ig terjedő skálán milyen erősségű, mikor jelentkezik, állandóan érezni vagy csak bizonyos mozdulatoknál, tevékenységeknél. A fájdalom mennyire korlátozza a mozgásban, van ehhez kapcsolódóan más probléma is és érdemes azt is megosztani a terapeutával, hogy szedünk-e már valamilyen gyógyszert.

Ha már jártunk orvosnál, akkor mindenképpen magunkkal kell vinni a törésről, sérülésről készült röntgen vagy CT felvételt. Az állapotfelmérés nagyjából 1 órát vesz igénybe, amelyhez az öltözőben mindenképpen érdemes egy könnyű, a mozgást nem akadáyozó ruhába átöltözni.

Az állapotvizsgálat végeztével már egy sokkal komolyabb képet kapni arról, hogy pontosan mire is van szüksége a páciensnek és ennek tükrében lehet dönteni, hogy melyik gyógytornászhoz érdemes menni.

És végezetül, hogy milyen szempontok alapján válasszunk gyógytornászt?

Természetesen az elsődleges szempont az előzetes állapotfelmérés eredménye, ami alapján a terapeuta már ajánlani is tudja az ehhez legmegfelelőbb gyógytornászt, aki profi az adott területen. A honlapon részletes leírást találunk minden egyes gyógytornászról vagyis, hogy egészen pontosan miben jó, hány éves tapasztalata van és konkrétan a test melyik problémáján tud segíteni. A döntés meghozatalánál érdemes összevetni a kiválasztott terapeutát és az állapotfelmérés eredményét is.