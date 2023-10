Az autóklíma is káros lehet az egészségünkre!

Az egészség a legelső!

Ha valakinek a szervezete nem működik megfelelően, akkor semmi más nem tud örömet jelenteni a számára, igaz?

Én mindig is a prevencióban hittem, hiszen a megelőzés egyértelműen jobb megoldás, mint az utólagos kezelés.

Néha egészen hihetetlen, hogy emberek mennyire nem tesznek semmit a megelőzés érdekében. Pedig tényleg sokszor elég lenne egy minimális odafigyelés is, de úgy tűnik ez valamiért sokaknak gondot okoz.

Én viszont eszerint élek, és próbálom a családomat is ilyen szellemben nevelni. A gyermekeim például sokat sportolnak és egészségesen étkeznek. Ez az alapja mindennek, nem?

A veszély sok esetben máshonnan is érkezhet. Például az autó klímájából!

Erről a metaautoszerviz.hu honlapján volt lehetőségem meglehetősem nagy részleteséggel olvasni. Ők egy márkafüggetlen autószerviz, és már nagyon régóta járok hozzájuk. Azt hiszem öt éve, de az is lehet, hogy már hat, ebben nem vagyok már egészen biztos, de nem is ez a lényeg most.

A honlapjukon található cikkből megtudhatjuk, hogy a klímák működése során könnyedén elszaporodhatnak a különböző mikroorganizmusok, melyek káros hatással lehetnek az emberekre.

Éppen ezért elengedhetetlen az, hogy időközönként ózonos autóklíma tisztítás történjen, amit a Méta Autószerviz a legnagyobb szakértelem mellett képes elvégezni.

Az ózon, amit a Métánál is használnak, egy rendkívül hatékony anyag erre a célra, és képes semlegesíteni a klíma berendezésben megbúvó különböző baktériumokat.

Ezt követően egy hagyományos tisztítást is elvégeznek, amivel a végeredmény ténylegesen tökéletessé válik.

Nagyon hálás vagyok nekik a makulátlan munkájukért, hiszen, ha nem történik meg a ózonos autóklíma tisztítás, akkor a baktériumok az egész családom egészségére hatással lettek volna. Arról nem is beszélve, hogy megszűnt a kellemetlen szag is a kocsiban, ami egy plusz pont.

Ha úgy érzed, hogy valami nagyon stimmel az autóklímáddal, akkor most már tudni fogod, hova érdemes menned.

Ez a szolgáltatásuk persze csak egy a sok közül, de ha veszed a fáradságot, és megtekinted a honlapjukat, akkor látni fogod a többi lehetőséget is. Én azt mondom, tegyél velük egy próbát. Megéri!