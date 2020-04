Most még ki lehet használni a nyárigumi akciókat

A főszezon előtt most még kedvezményes áron is hozzá lehet jutni egy nyári gumiabroncshoz (forrás: gumidirekt.hu). A webáruházban nagyon sok abroncsot akcióztak le, amelyekre már most érdemes lecsapni. Lassan itt van az abroncsok cseréjének időszak, így nem érdemes a vásárlást az utolsó pillanatokra hagyni. Manapság mindenki törekszik arra, hogy költségtakarékos megoldásokat találjon, hiszen minden forint számít. A gumidirekt áruházból rendelt termékek ellenértékét bankkártyával is lehet rendezni. Ezekben az esetekben díjbekérőt küldenek, amelyben szerepel minden fontos adat az átutalás elindításához. A termékeket futárszolgálattal szállítják házhoz, így kis sem kell lakásunkból mozdulni.

Jelenleg igen sok abroncs kedvezményes áron vásárolható meg főleg a személyautók tekintetében. A Kiemelt akciók gombra kattintva máris láthatjuk a széles termékválasztékot. Itt már 10 000 Forint környékén több gyártó abroncsa közül is választhatunk. A sokak által kedvelt Apollo abroncsot 11890 Forintért kínálják. A 4G ECO 155/70 R13-as nyári abroncshoz most ráadásul 2 év ingyenes kátyúgaranciát is biztosítanak. Ezt az abroncsot a biztonság, a teljesítmény és a kényelem jellemzi. 8% rövidebb fékutat lehet vele elérni, emellett környezetbarát kivitel és 25%-kal alacsonyabb a gördülési ellenállása. Az 1972-ben alapított márkát azóta egyre többen kedvelik. A márka 2009-ben terjeszkedésnek is indult, hiszen felvásárolták a Vredesteint. 2015 óta Magyarországon is gyártják abroncsaikat, amelyeket most akciós áron mi magunk is megvásárolhatunk.

A Japán abroncsokat kedvelőket várják a Toyo abroncsok. A NanoEnergy 3 175/70 R13 abroncs családi autókhoz és modern városi autókhoz is tökéletes. Alacsony üzemanyagfelhasználás, kíváló nedves tulajdonságok és vezetési kényelem várja a vásárlókat. Az abroncs nagyon rövid fékutat biztosít. A gumikeverék Super Active Polymer, amelynek köszönhető az alacsonyabb gördülési ellenállás. Az abroncsnak nagyobb a futásteljesítménye. A 4 széles hosszirányú borda biztosítja a kiváló fékezést a nedves utakon és a megnövelt aquaplanning ellenállást. Az alacsony gördülési zaj és a magas szintű kényelem az optimalizált mintázatnak kösz9nhető.