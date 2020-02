Dohányzásról való leszokást segítő ásvány karkötő

Nem telik el olyan nap, hogy ne találkoznánk olyan felhívással, amely a dohányzás káros hatásaira hívja fel a figyelmet. Ha nem erősítjük a dohányosok a táborát, akkor nem is foglalkozunk a figyelmeztetésekkel, ellenben, ha dohányzunk, akkor el kell gondolkodnunk a következményeiről. A dohányzás elhagyása nem egy könnyű feladat, viszont hatalmas lépés önmagunk felé. Egyes szakértők úgy vélik, hogy a dohányzásnak is lelki okai vannak, az is lehetséges, hogy gyerekkorban nem lett kielégítve egyfajta igény, és emiatt hiányérzete van a dohányzó személynek.

De akár az is megállapítható, hogy a stresszt, idegességet, a feszültséget vezetik le a dohányosok, ha rágyújtanak, mindjárt jobban érzik magukat. A dohányzás leszokására nagyon sok mindent bevetettek, a nikotin tapaszoktól a tablettákig mindennel próbálkoztak már. Azonban léteznek olyan ásványkövek, amelyek segítenek abban, hogy végleg elfelejtsük a cigarettát. A kunzit, peridot, hematit, sztaurolit, rodokrozit ásványok segítik a dohányzásról való leszokást. Legnagyobb hatást akkor érik el, ha ásvány karkötő formájában viseljük, mivel folyamatos érintkezéssel van a bőrrel.

A peridotból készült ásvány karkötő például elősegíti a szövetek regenerálódását, erősíti az anyagcserét és a bőrre jótékony hatást gyakorol. Az említett ásványok mindegyike rendelkezik stresszoldó, védelmező, idegrendszer erősítő tulajdonsággal, éppen ezért is tartják úgy, hogy a káros szenvedélyektől is megvédnek. A sztaurolit ásvány karkötő egyedi módon segít abban, hogy válságos helyzetekben tisztán lássunk, és bátran merjük megtenni az első lépést.