Mindig ihletet kapok motorozás közben, főleg cserélt olajjal

A művészet egy nagyon furcsa dolog az ember életében. Rengeteg dolgot tanulunk az iskolában nagy művészek életéről és arról, hogy mennyit kellett szenvedniük azért, hogy megvalósítsák a legnagyobb műveiket. Ezeken az órákon egyébként sokszor elhallgatják a költők és írók magánéleti problémáit, amik szerintem elengedhetetlenek egy mű megértéséhez. A történelem sokkal jobban szereti megjegyezni azt, hogy mit alkottak és nem pedig azt, hogy hogyan. Ezért a gyerekekben keletkezik egy disszonancia azzal az emberrel kapcsolatban, akiről tanulnak.

Hiszen hogyan tudnál kapcsolódni valakihez, aki tökéletesen művelt volt és minden más személyiségi jegyben is makulátlan? Én ezért tartom szerencsésnek magamat, hogy már az internet világába születhettem. Mert amikor tényleg elkezdett érdekelni néhány könyv, vagy költemény, rendes utána tudtam nézni annak, hogy mégis milyen háttérrel készült. És bár ez azt eredményezte, hogy sok alkotó egy életre leszerepelt a szememben, megint más könyveket végre meg tudtam érteni. Mivel elengedhetetlenül az alkotási körülményekhez vannak kötve.

Az utóbbi időben pedig rengeteget gondolkoztam azon, hogy hol van az én helyem ebben az egészben. Mivel szeretek hobbiból alkotni, de mindig azt éreztem, hogy a tökéletes alatt semmi nem elfogadható tőlem. Vicces egyébként hangosan kimondani, hogy a legtöbb mondatom közben azon gondolkozom, hogy mit gondolnak majd rólam, ha egyszer kiadják a könyvemet. Pár éve azonban már, ahogy kicsit felnőttem és belekóstoltam a valódi világba, rájöttem, hogy ezen igazán nem érdemes aggódni, mivel nagy eséllyel sosem fog megtörténni.

És ezzel nincsen semmi baj. A művészetnek nem az a lényege, hogy híresek, vagy halhatatlanok legyünk általa. Sokszor bőven elég az, hogy a közeli ismerősi körünkkel egy kicsit mélyebb szinten tudunk kapcsolódni ezáltal. De tovább megyek és azt mondom, hogy nem érdemes más emberek miatt írni. Bőven elég az, ha te meg akarod élni a fejedben kitalált történeteket. És ameddig te élvezed őket, addig semmi értelme nincsen hibákat keresni benne, vagy külső megerősítést.

Sokat tanultam egyébként az elengedésről és arról, hogy miként lehet csak úgy menni az árral, miközben motoroztam. Ez a hobbi volt az első dolog, ami végre kivitt a négy fal közül és rengeteg új embert ismertem meg rajta keresztül. Viszont a motorozás nem csak a szabadságból, hanem a rendszeres karbantartásból is áll, amelyik részét nagyon nem szerettem az egész élménynek. Különösen mikor a motorolajról és a különböző adalékanyagokról volt szó. Mivel sosem voltam túlzottan benne a technikai részletekben, ezért óriási segítség volt számorma az Olajwebshop oldala, amit az egyik barátom ajánlott nekem. Azt mondta, hogy itt nem csak egyszerűbben, hanem még sokkal olcsóbban is be tudom szerezni a különböző olajokat, amik kellhetnek a motoromhoz.

Rögtön kaptam a lehetőségen és be is írtam az internetre, hogy xado motorolaj adalék. Nem is kellett több ahhoz, hogy rátaláljak az Olajwebshop oldalára. Az első benyomás nagyon fontos szokott lenni, ha egy internetes oldalról beszélünk, hiszen ez adja meg a kellő kezdőlöketet arra, hogy maradjunk. Mivel az interneten rengeteg oldal van, ahol xado motorolaj adalék vásárlására van lehetőség, viszont nem mindegyik ajánl minőségi szolgáltatást. Az Olajwebshop oldaláról azonban lerítt, hogy tudják mit csinálnak.

Maga az oldal designja nem volt eltúlozva, a narancs és fehér szín azonban segített, hogy könnyen átlátható legyen. Ráadásul megadta a motoros alaphangulatot is, ami annyira fontos egy ilyen szubkultúra számára, mint a miénk. Azt is nagyon értékeltem, hogy nyomát sem lehetett találni az idegesítő reklámoknak, vagy felugró ajánlatoknak. Az Olajwebshop kezdőlapján lehetőségünk volt arra, hogy egy általános képet alkossunk a termékekről és a választékról.

Egyébként ezt a részét mindenkinek ajánlom, nem csak azoknak, akik xado motorolaj adalék kapcsán jöttek fel az oldalra. Mivel mindig lehet találni valami nagyszerű akciót az ömlesztett listából. Néha eszembe sem jut, hogy kéne vennem valamit és az Olajwebshop kezdőlapja emlékeztet rá. Ezek az akciók egyébként folyamatosan változnak, úgyhogy bizonyos időközönként érdemes felnézni erre a részre.

A széles választék alapból egy jó dolog, de nem érne semmit, ha az oldalt nem lehetne könnyen kezelni. Hiszen nekem konkrét ötletem volt arról, hogy xado motorolaj adalék terméket szeretnék vásárolni. Az Olajwebshop azonban segítséget nyújt a keresésben is. Több lehetőségünk is van arra, hogy a választékot böngésszük és megszűrjük. Az első és leginkább magától értődő az az, hogy beírjuk az általunk keresett termék nevét. Ha azonban csak nagy vonalakban tudjuk azt, hogy mit szeretnénk vásárolni, akkor a felső menüt érdemes használnunk.

Mivel a xado motorolaj adalék címszó alatt is több termék található. Ezért a kategóriák rendszerével leszűkítettem a találatokat csak azokra, amik megfelelnek ennek az elvárásnak. Itt ért egyébként a következő pozitív meglepetés, mivel a xado motorolaj adalék részleg nagyon jól volt elrendezve. Mint már említettem, nem vagyok túlságosan tájékozott a különböző olajok technikai részleteiben. Csupán annyit tudok, hogy az én motoromhoz xado motorolaj adalék kell.

Az Olajwebshop oldalán azonban lehetőségem volt végre ehhez a részhez is egy kicsit közelebb kerülnöm. Mégpedig úgy, hogy az összes termékhez hozzá volt fűzve egy rövid tájékoztató. Ezeket olvasva pedig végre megérthettem, hogy a különböző áru xado motorolaj adalék termékek között mi a különbség. Az ilyen típusú információ mellett pedig alap dolgok is elérhetők voltak, mint például, hogy mekkora a kiszerelés és milyen áron kaphatók. Ezek közül rengeteg dolgot az eladótól kellett volna megkérdeznem, ha egy sima motoros boltba mentem volna. Az Olajwebshop oldalán azonban kényelmesen, a saját tempómban tudtam kiválasztani a számomra megfelelő xado motorolaj adalék terméket.

Muszáj szólnom még az árakról is egy kicsit. Mivel netes felület, ezért gondoltam, hogy kedvezőbbek lesznek az árak, de mindig ott van utána a kiszállítási díj kérdése. Örömmel jelenthetem azonban, hogy az Olajwebshop oldalán még ezzel együtt is nagyon megéri a rendelés. Szinte össze sem lehet hasonlítani azzal, amit rendes boltokban tapasztaltam. És akkor tegyük még hozzá azt a sok időt is, amit megspórolunk és szerintem egy kihagyhatatlan ajánlattal találtuk szembe magunkat.

Meg is ragadtam a lehetőséget és behelyeztem a kosárba azt a terméket, ami megfelelt minden elvárásomnak. Azt hittem, hogy ezután jön csak a neheze, de kiderült, hogy maga a rendelés is pont olyan egyszerű, mint idáig minden más. Csak ki kell tölteni néhány szállítási adatot, majd megadni, hogy miként szeretnénk fizetni. Szerintem ezzel nem lesz senkinek gondja, mivel az oldal végig fogja a kezünket az összes lépés során. Így pedig pár perc alatt le is adtam a xado motorolaj adalék rendelésemet, a termék pedig pár napon belül megérkezett.