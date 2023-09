Letenni az üveget, és örökre megállni utána!

Lehetséges, csak értsük a dolog mibenlétét! A felepulok.hu-ról, ami a Felépülők nevű, az alkoholfüggéses állapotot kezelő, és a belőle való kijövetelt segítő központ és társaság weboldala, igen sokat hallani mostanában. Mert gondolom volt már annyi szerencsés páciensük, akik mostanra jelentős tömeget alkotnak Magyarországon. Az alkoholfüggők országában… Nem kellemes látni, leépülni kicsit valamelyik közeli hozzátartozónkat ebben a dologban, de még mindig jobb előre megkeresni, hogy honnan jöhet a segítség, mint várni, amíg késő lesz.

A felepulok.hu létezése mondjuk azért megnyugtató, mert ők nehéz esetekről is írnak, azokat is képesek kezelni magas hatékonysági rátával, és az oldalukról megtudhatjuk, mik az alkoholizmus fokozatai. Mindig járjunk el úgy, tényleg ebben a dologban, hogy ne várjunk az utolsó utáni pillanatig! Ők tartanak állapotfelméréseket rendszeresen, egy ilyennek az ára pedig csak 30.000 forint. Éljünk vele, és előtte persze tényleg, tájékozódjunk, mondjuk ide kattintva: alkoholizmus fokozatai.

Fontos tudnunk, hogy havi 14-21 egységnyi alkohol fogyasztása még normális lehet akár (ez nemtől is függ), de ha bizonytalanok vagyunk, azért lépjünk, mert a Felépülőkről is megtudható, hogy nem a gyógyulás az, ami lehetséges, csak a tünetmentesítés. Ennek az információnak kijózanító jellege kell legyen, és az alkoholizmus fokozatai lépésenként egyre ijesztőbbek és ijesztőbbek…

Tényleg az a jó hír, hogy nyilván ez az intézmény a súlyosabb eseteken segít minél gyakrabban, rutin az van, kidolgozott módszer is, amiről szintén sokat megtudhatunk a fenti linkről elindulva, de az egész végső fokozata az egy bentlakásos felépülési program lehet. Ami talán a mi családunkban is indokolttá válhat. Igen, egy olyan családtagra utalgatok folyamatosan, aki miatt elkezdtem keresgélni a neten, és tényleg megnyugtató, hogy mind erről a helyről, mind ennek a helynek címezve tök sok köszönetnyilvánítás olvasható. Szóval egy kicsit könnyebb így a jövőbenézés, de értsük meg, hogy szükség lehet adott esetben a mi segítségünkre is, kívülállóként, ha valaki a környezetünkben nem tudja letenni az alkoholt.

Ez a társaság annyira profi amúgy, hogy a fentebb közölt WHO megállapítást is vitatják. Leírják, az alkohol a pszichoaktivitása miatt még veszélyesebb is lehet, mint amit a tudomány éppen állít róla. Nagyon könnyű rászokni, az érzésre, amit okoz, és a hatása elképzelhetetlen, ha belekerülünk a spirálba. Legyünk elővigyázatosak, de a lényeg mégis az, hogy sose adjuk fel. A Felépülők írásai ehhez komoly motivációt is adnak!