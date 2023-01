Új év, új táplálkozási szokások: életmódváltás alacsony költségvetéssel

Az év kezdete sokak számára a változás időszaka. Az új év beköszöntével rengetegen tesznek különféle életmódváltással kapcsolatos fogadalmakat. Ezek közül a leggyakoribbak a fogyással, egészséges életmóddal, illetve a táplálkozási szokások megváltoztatásával kapcsolatos fogadalmak. Külső segítség híján sokak számára okozhat nehézséget új szokások bevezetése. Emiatt rengetegen élnek abban a tévhitben, hogy az egészséges életmód, valamint az ettől elválaszthatatlan egészséges étrend drága táplálékkiegészítők és bio élelmiszerek fogyasztását jelenti. Szerencsére ez távol áll a valóságtól, hiszen egyáltalán nem szükséges hatalmas összegeket költenünk ahhoz, hogy az egészséges életmód útjára lépjünk.

Milyen élelmiszereket érdemes vásárolni?

Amennyiben az új évben megfogadtuk, hogy egészségesebben fogunk táplálkozni, ennek egyik legfontosabb lépése a megfelelő élelmiszerek beszerzése. Az egészséges étrend nem kell, hogy a legdrágább táplálékkiegészítők, szuperélelmiszerek és mentes termékekről szóljon. Az egészséges táplálkozás alapkövei a friss zöldségek, gyümölcsök, halak, húsfélék, tejtermékek, illetve a tojás, amelyeket az év minden szakaszában beszerezhetőek minden üzletben és nagyáruházban, a Tesco hipermarketektől kezdve a Reál üzletekig.

Zöldségek és gyümölcsök terén a választék hatalmas, emellett ezek az élelmiszerek áruk tekintetében is azon termékek közé tartoznak, amelyek bárki számára elérhetőek. Amennyiben tehetjük, válasszuk a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket vagy a fagyasztott termékeket, hiszen ezek mindig kedvezőbb áron szerezhetőek be, mint az import termékek.

Az egészséges táplálkozás további fontos eleme a megfelelő fehérjebevitel biztosítása. Ezt húsfélék, halak, hüvelyesek, tejtermékek és tojás formájában tudjuk bevinni szervezetünkbe. A csirke-, pulyka-, illetve marhahús,valamint a tőkehal, lazac, tilápia vagy pisztráng mind remek választások.

Hogyan spórolhatunk?

Az egészséges táplálkozás és az életmódváltás nem kell, hogy hatalmas költségekkel járjon, ám az egyre emelkedő élelmiszerárak mellett mindannyiunk számára jól jön, ha itt-ott le tudunk faragni kiadásainkból.

Ha alacsony költségvetésből egészséges és tápláló ételeket szeretnénk vásárolni, érdemes tájékozódni az ismert kiskereskedelmi hálózatok és nagyáruházak aktuális ajánlatairól, hiszen itt tudjuk beszerezni az élelmiszereket a legalacsonyabb áron, emellett itt találkozunk a legnagyobb választékkal. A népszerű üzletek akciós ajánlatai heti rendszerességgel változnak, éppen ezért érdemes rendszeresen fellapozni Az Auchan akciós újságot, a Tesco katalógust vagy a Reál akciós újságot, amelyek a spórolásban mind segítségünkre lehetnek.

A Reál üzletek akciós újságában, Lidl szórólapban, valamint az Auchan akciós újságban kínált kedvezményes ajánlatok mellett érdemes érdemes csatlakozni az egyes üzletek törzsvásárlói programjához is. Ezeknek köszönhetően számos kedvezményben és akár személyre szabott, egyedi ajánlatokban részesülhetünk, illetve kuponok segítségével is jelentős mértékben lefaraghatunk a vásárlás végösszegéből.

Szuperélelmiszerek és bio élelmiszerek olcsó alternatívái

Ha az egészséges táplálkozásról és egészséges életmódról van szó, sokaknak azonnal a népszerű szuperélelmiszerek és bio termékek jutnak az eszébe, amelyeknek térhódítása a hazai hipermarketekben és szupermarketekben is egyre jobban érzékelhető. A chia mag, a quinoa, a goji vagy az acai bogyó mind rendkívül egészségesek, ám ha szűkös költségkerettel dolgozunk, mindegyiknek megtaláljuk az alternatíváját akár a Reál üzletekben, akár az Auchan újságaiban.

A chia mag helyett választhatjuk a lenmagot, a quinoának remek alternatívája a zab vagy a köles, az acai helyett pedig választhatjuk a bogyós gyümölcsöket, amelyek fagyasztott formában egész évben megtalálhatóak az üzletekben. emellett ugyanezen a lapon említhetőek meg a bio élelmiszerek is.

Ugyanitt megemlíthetjük a bio élelmiszereket is, amelyeknek az ára a közönséges zöldségekhez és gyümölcsökhöz képest akár kétszeres is lehet. A kemikáliákkal legkevésbé szennyezett termékek közé tartozik az avokádó, kukorica, zöldborsó, hagyma, spárga, édesburgonya és a káposzta. Így ezekből a termékekből felesleges a bio verziót választani. Ha az egészséges étrend mellett a takarékoskodásnak is kiemelt szerepet szeretnénk biztosítani, bátran válasszuk a hagyományos termékeket, amit a pénztárcánk is meg fog hálálni.

Fő a fokozatosság

Ha az egészséges életmód útjára szeretnénk lépni, a legfontosabb a fokozatosság lesz. Az új táplálkozási szokások bevezetése és az életmódváltás mind stresszfaktort jelentenek a szervezet számára, így fontos, hogy ne akarjunk mindent egyik napról a másikra megváltoztatni.

A népszerű üzletek állandó termékkínálatában, valamint az áruházak által kiadott akciós kiadványokban, köztük a Reál akciós újságokban vagy az Auchan újságaiban rengeteg, mindenki számára elérhető élelmiszert találunk, amelyek teljes mértékben beilleszthetőek az egészségestudatos táplálkozásba, s amelyek fogyasztása nem csupán egészségünket szolgálja, hanem ezek választásával a bevásárláson is sokat spórolhatunk.