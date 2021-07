Szempontok, ami alapján válasszunk babakocsit!

Egy babakocsi nem olcsó, éppen ezért a babakocsi vásárlás előtt alaposan meg kell ismerni a kínálatot. Összegyűjtöttünk sok olyan babakocsi vásárlásban fontos szempontot, amit mindenképpen vásárlás előtt szükséges átgondolni. Ilyen például a babakocsi összecsukhatósága, kinyithatósága. Egy babakocsi helyigényes, és nem mindegy, milyen gyorsan, könnyen, egyszerűen lehet összecsukni, vagy éppen kinyitni. Az újszülött babakocsit mindig kicsit nehezebb összecsukni a sportbabakocsinál viszont el tudjuk dönteni, hogy esernyőre csukható, vagy lapra csukható kocsit szeretnénk jobban.

Egy plusz feladat úgymond ebben az esetben, hogy mindig nézzük meg, hogy mekkora lesz a babakocsi összecsukása után, mert el kell férnie a csomagtartóban, és a lakásban is. Nagyon fontos, hogy a választott babakocsit a tolókarral könnyen lehessen irányítani, akár egy kézzel is, ugyanakkor fontos a tolókar borítása is, van, akinek szivacsos, másnak a bőrhatású a kényelmesebb. Azt tudjuk, hogy a teljes hosszában tolókaros babakocsikat két kézzel kell irányítani a kettős tolókarúakat, amelyek általában a sport babakocsik, pedig akár egy kézzel is lehet majd irányítani. És végül a babakocsi esetében rendkívül lényeges a súlya, fel kell készülni arra, hogy egy többfunkciós babakocsi önmagában 10-12 kilós, de egy sport babakocsi is legalább 6-8 kilogrammos. Természetesen ezek az adatok attól is függenek, hogy alumínium vázas-e, mert az alumínium vázas könnyebb, de egy babakocsinál fél kilogramm is sokat számít.